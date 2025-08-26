На «доме с рогами» может появиться большой медиафасад

Медиафасад может занять три стены здания и закрывать каждую на две трети. Как сообщает «Ъ-Прикамье», установка огромного рекламного экрана улучшит внешний вид офисного центра. В 2023 году собственников «Финансового дома» Арбитражный суд обязал привести фасад в соответствие с требованиями правил благоустройства. В 2024-м инспекция по охране объектов культурного подавала иски о демонтаже кондиционеров, которые не соответствуют требованиям к содержанию зданий на территории достопримечательного места.

Окончательное решение об установке медиафасада на «доме с рогами» еще не принято.