Метеорологи рассказали, когда закончится теплая летняя погода

Теплая летняя погода в Пермском крае останется еще на пару дней, а с середины недели придет похолодание. Прогноз на последнюю неделю августа дали в Пермском ЦГМС.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В понедельник, 25 августа, будет еще тепло, но с локальными дождями, грозами и сильным порывистом ветром. Во вторник, 26 августа, ожидается умеренно теплая погода. Ночью пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Днем кратковременные осадки будут на севере Пермского края.

В среду, 27 августа, еще будет умеренно тепло, ночью без существенных осадков. Небольших дождей можно ждать днем. Четверг окажется прохладным. 28 августа ожидаются кратковременные дожди, а днем к ним прибавится сильный порывистый ветер.

