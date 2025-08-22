Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В выходные ожидается самая холодная ночь и самый теплый день

После похолодания в Пермь вернется теплая погода, но ненадолго. По данным Пермского ЦГМС, в пятницу днем через регион пройдет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

В субботу, 23 августа, Пермский край ждет очередной циклон с теплым фронтом. Но ночь станет самой холодной на неделе: +4…9°С, а в Перми около 7°С. Днем на западе возможны осадки, столбик термометра будет на отметке +14…+19°С, на крайнем юге +21…+23°С.

Мощный вынос тепла ожидается в воскресенье, 24 августа. Как рассказали метеорологи Пермского ЦГМС, это произойдет благодаря юго-западным потокам в средней тропосфере. Ночная температура будет выше, чем в субботу — на уровне +9…+14°С, в Перми около +13°С. днем воздух прогреется до +18…+23°С, на юге до +28°С, в Перми +24…+26°С.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: