Слудскую горку раскопали: в мэрии объяснили, для чего

В Перми перекопали Слудскую горку. В пресс-службе администрации города объяснили, что сейчас там проходит благоустройство территории.

Пресс-служба администрации Перми

На Слудской горке собираются посадить деревья, кустарники и многолетние цветы, а также заменить газонное покрытие. Зеленые насаждения оказались повреждены, после того, как зимой это место облюбовали дети для катания на тюбингах. Мэр Перми Эдуард Соснин внес Слудскую горку в список мест, запрещенных для катания.

В рамках благоустройства в верхней части Слудской горки обустроят смотровую площадку с качелями, а в нижней — зону тихого отдыха с парклетами.

