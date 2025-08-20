Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Медведицу Парму перевезли в новый зоопарк в историческом контейнере

На территорию нового пермского зоопарка перевезли все семейство белых медведей. Первым был Сэрику, спустя пару дней к нему присоединились Мила и малышка Парма.

В пресс-службе зоопарка поделились видео с переезда: маленькая медведица отправилась в новый дом в легендарном контейнере. 12 лет назад в нем с Ямала привезли в Пермь ее отца Сэрику, а позже из Казанского зоопарка — маму Милу. Малышку приманили в контейнер веточкой. Взрослую медведицу пришлось уговаривать зайти в клетку для перевозки в течение нескольких часов.

У семейства белых медведей в зоопарке четыре просторных вольера, в которых есть бассейны и водопады. Пока Парма маленькая, она будет жить вместе с мамой в отдельном вольере по соседству с Сэрику.

Информационный обзор редакции.

