Медведицу Парму перевезли в новый зоопарк в историческом контейнере

В пресс-службе зоопарка поделились видео с переезда: маленькая медведица отправилась в новый дом в легендарном контейнере. 12 лет назад в нем с Ямала привезли в Пермь ее отца Сэрику, а позже из Казанского зоопарка — маму Милу. Малышку приманили в контейнер веточкой. Взрослую медведицу пришлось уговаривать зайти в клетку для перевозки в течение нескольких часов.

У семейства белых медведей в зоопарке четыре просторных вольера, в которых есть бассейны и водопады. Пока Парма маленькая, она будет жить вместе с мамой в отдельном вольере по соседству с Сэрику.

