39 площадок для выгула и дрессировки собак оборудуют и обновят к концу года

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что 14 площадок в городе оборудуют и модернизируют, оснастив профессиональным оборудованием, подходящим для собак разных пород и уровней подготовки. Сейчас такие места открыты на улице Подгорная, в Серебрянском парке и в экопарке «Зеленка».

Дополнительные площадки появятся на улицах Мильчакова, 35, Сапфирная, 14 и Юрша, 1В. Еще восемь мест для дрессировки собак разместят в пяти участковых лесничествах: Верхне-Курьинском, Нижне-Курьинском, Черняевском, Левшинском, Ново-Лядовском. Также в планах городской администрации — обновить площадку для животных, которая находится за ДКЖ.