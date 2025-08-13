Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Осенью в экопарках, на «гостевом маршруте» и вдоль улиц высадят более 1700 деревьев

В Перми готовятся к осенней озеленительной кампании. Она начнется в сентябре и закончится к концу октября. Для посадок уже закуплены саженцы, подготовлены деревья и кустарники, выращенные в муниципальном питомнике растений.

Пресс-служба администрации Перми

Озеленение коснется всех районов Перми. В экопарках собираются высадить порядка 200 деревьев и более 2700 кустарников, на «гостевом маршруте» — около тысячи деревьев и кустарников. В общей сложности более 1700 деревьев и около 8000 кустарников появятся осенью в Перми.

В пресс-службе администрации города рассказали, что высаживать будут те породы, которые хорошо приживаются в городской среде и устойчивы к антропогенной нагрузке. Среди них: липа мелколистная, яблоня ягодная, ива Памяти Бажова, береза повислая, рябина обыкновенная, лиственница сибирская. В списке кустарников: сирень венгерская, пузыреплодник калинолистный, арония черноплодная, спирея японская, чубушник венечный.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: