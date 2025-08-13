Осенью в экопарках, на «гостевом маршруте» и вдоль улиц высадят более 1700 деревьев

Озеленение коснется всех районов Перми. В экопарках собираются высадить порядка 200 деревьев и более 2700 кустарников, на «гостевом маршруте» — около тысячи деревьев и кустарников. В общей сложности более 1700 деревьев и около 8000 кустарников появятся осенью в Перми.

В пресс-службе администрации города рассказали, что высаживать будут те породы, которые хорошо приживаются в городской среде и устойчивы к антропогенной нагрузке. Среди них: липа мелколистная, яблоня ягодная, ива Памяти Бажова, береза повислая, рябина обыкновенная, лиственница сибирская. В списке кустарников: сирень венгерская, пузыреплодник калинолистный, арония черноплодная, спирея японская, чубушник венечный.