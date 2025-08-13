В новом пермском зоопарке все-таки не будут строить вольер для слонов, хотя место под него было выделено

В пермском зоопарке, который открылся 7 августа на улице Свиязева, появятся новые животные. Коллекция в ближайшее время должна пополниться гиенами, гиеновидными собаками, овцебыками. Также в списке «новичков»: ибисы и красные фламинго.
Директор зоопарка Юлия Шитова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о том, какие еще изменения ждут учреждение в ближайшее время. В планах построить жирафятник и заселить его жирафами и зебрами, но, когда это случится, пока рано говорить.
Точно известно, что от размещения слонов в новом пермском зоопарке решили отказаться. «По новым правилам животные должны содержаться преимущественно на естественном грунте, а у нас для этого не подходящий климат — слишком холодно. Участок леса, где планировали строить слоновник, мы пока оставили. В дальнейшем разовьем эту зеленую зону для досуга людей и семейного отдыха. Возможно, создадим возможности для занятия скандинавской ходьбой. Словом, у нас большие планы на эту территорию», — рассказала Юлия Шитова в эфире радио «Комсомольская правда».
Кстати, в этой статье мы вспоминали историю переездов пермского зоопарка, а также известных животных, которые в нем жили и живут.
Комментарии (0)