В новом зоопарке пообещали проверить вольер медведя Тоши, которого ударило током

На следующее утро сотрудники еще раз осмотрели медведя: случай с электропастухом не отразился на его здоровье. В зоопарке пообещали собрать совещание с инженерами, строителями и электриками для персональных настроек вольера под возможности и возраст Тоши.

«Несмотря на то, что в этих вольерах проживают также две самки, которые моложе Тоши, и которым новый дом понравился, вольер Тоши мы будем обустраивать под него», — объяснили в пресс-службе зоопарка.