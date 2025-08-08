Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В новом зоопарке пообещали проверить вольер медведя Тоши, которого ударило током

В новом пермском зоопарке пообещали переустроить вольер после случая с пожилым медведем Тошей. В день открытия косолапый получил удар током от электропастухов: это попало на видео, которое разлетелось по соцсетям и попало в федеральные СМИ.

Пермский зоопарк

На следующее утро сотрудники еще раз осмотрели медведя: случай с электропастухом не отразился на его здоровье. В зоопарке пообещали собрать совещание с инженерами, строителями и электриками для персональных настроек вольера под возможности и возраст Тоши.

«Несмотря на то, что в этих вольерах проживают также две самки, которые моложе Тоши, и которым новый дом понравился, вольер Тоши мы будем обустраивать под него», — объяснили в пресс-службе зоопарка.

