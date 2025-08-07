На улицах начали устанавливать вертикальное озеленение: рассказываем, где оно будет

Сейчас вертикальное озеленение монтируют на улице Строителей от Вишерской до Папанинцев. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что установят 120 гидровазонов, в которые высадят 1,8 тыс. ампельных петуний.

Вертикальное озеленение появится еще в нескольких местах в Перми: на транспортной развязке шоссе Космонавтов — улица Оверятская, кольце у Центрального рынка, на разделительной полосе по улице Героев Хасана и на тротуарах Комсомольского проспекта от улицы Революции до Комсомольской площади.