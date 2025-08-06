На территорию Пермского края могут упасть обломки ракеты-носителя

На территорию Пермского края и Свердловской области могут упасть отработанные части ракеты-носителя «Союз-2-1б». Ожидается, что это случится 20 августа, сообщает администрация Карпинского городского округа со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Ракету собираются запустить с космодрома Байконур 20 августа в 22:13 по местному времени. Она должна доставить на орбиту космический аппарат «Бион-М». В администрации Карпинска предупредили, что при падении ступеней ракеты возможны сильные грохот и свечение в воздухе.
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