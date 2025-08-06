Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На территорию Пермского края могут упасть обломки ракеты-носителя

На территорию Пермского края и Свердловской области могут упасть отработанные части ракеты-носителя «Союз-2-1б». Ожидается, что это случится 20 августа, сообщает администрация Карпинского городского округа со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

ЦЭНКИ

Ракету собираются запустить с космодрома Байконур 20 августа в 22:13 по местному времени. Она должна доставить на орбиту космический аппарат «Бион-М». В администрации Карпинска предупредили, что при падении ступеней ракеты возможны сильные грохот и свечение в воздухе.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: