На территорию Пермского края могут упасть обломки ракеты-носителя

Ракету собираются запустить с космодрома Байконур 20 августа в 22:13 по местному времени. Она должна доставить на орбиту космический аппарат «Бион-М». В администрации Карпинска предупредили, что при падении ступеней ракеты возможны сильные грохот и свечение в воздухе.