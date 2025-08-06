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Набережную у Речного вокзала опять раскопали: объясняем, зачем

На набережной Камы в Перми готовятся установить еще один памятник. Он появится недалеко от Речного вокзала.

Андрей Вотинцев/ВКонтакте

В этом районе уже разобрали плитки и сделали раскопки. В пресс-службе администрации объяснили, что сейчас на участке готовят фундамент. Срок окончания работ пока не определен.

О каком именно памятнике речь в администрации не уточнили. Но вероятнее всего тому, что посвящен эвакуации детей из Ленинграда в годы войны. Его установку на набережной в районе Речного вокзала ранее анонсировали городские власти.

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