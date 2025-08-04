Кладбища в Перми собираются цифровизовать

В Перми готовятся создать электронную базу данных по местам захоронений. В ней будут отображены данные с 17 городских кладбищ, в том числе Егошихинского.
В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что данные о захоронениях будут собирать из книг регистрации с 1944 по 2025 годы. В реестре должны учитывать состояние мест захоронения, их координаты, цифровые фотографии и сведения об усопших.
На создание электронной базы данных собираются потратить более 101 млн рублей. Работы по цифровизации городских кладбищ должны быть закончены через 415 дней с момента заключения контракта.
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