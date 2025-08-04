Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Кладбища в Перми собираются цифровизовать

В Перми готовятся создать электронную базу данных по местам захоронений. В ней будут отображены данные с 17 городских кладбищ, в том числе Егошихинского.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что данные о захоронениях будут собирать из книг регистрации с 1944 по 2025 годы. В реестре должны учитывать состояние мест захоронения, их координаты, цифровые фотографии и сведения об усопших.

На создание электронной базы данных собираются потратить более 101 млн рублей. Работы по цифровизации городских кладбищ должны быть закончены через 415 дней с момента заключения контракта.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: