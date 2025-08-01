Метеорологическое лето может закончиться в середине месяца: появился прогноз на август 2025 года

Август 2025 года в Пермском крае начинается со значительного потепления. Впервые с середины июня воздух прогреется до +28°С, а в отдельных районах приблизится к отметке в +30°С. Но такая погода останется ненадолго: теплой будет только первая декада месяца. Затем ожидается прохладный период — о чем свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов и российских моделей. Но у американской модели CFS/NCEP противоположный сценарий — август теплее нормы на 3°С.

Ожидается несколько жарких периодов с температурой выше +25°С: с 1 по 2 августа и с 4 по 6 августа. После 5 августа вероятны грозы и более прохладная погода в пределах с температурой воздуха в пределах +20…+25°С. По мере развития циклонической активности над ЕТР может выпасть существенное количество осадков в отдельных районах Пермского края.

Во второй декаде августа может сформироваться высотная ложбина над Зауральем. Она принесет большое количество осадков, а температура воздуха прогнозируется около нормы или немного ниже нее. В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что до конца августа существенных волн тепла не ожидается, и метеорологическое лето в середине месяца может закончиться, а это не сильно отличается от климатической нормы.