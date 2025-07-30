Появилось видео из нового пермского зоопарка: его открытия ждут летом 2025 года

На входных группах уже появились терминалы для покупки билетов. «Обитатели нового пермского зоопарка уже обжились в своих вольерах и ждут первых гостей. Скоро эта стройка станет историей», — поделился советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

В июле оставшихся животных перевезли из старого зоопарка, который находился на месте Архиерейского кладбища, на новую территорию. Последним днем его работы было 13 июля. Уже известно, что новый зоопарк на Нагорном планируют открыть празднично: выступят актеры уличного театра из Татарстана «Легкие крылья», а также театр перформанса и анимации «Ярко» из Екатеринбурга.

Напомним, новый зоопарк обещали открыть летом 2025 года. Строительство знакового объекта началось в Перми в 2017 году. Но периодически возникали проблемы с субподрядчиками, в ряде строений были обнаружены критические дефекты. Работы возобновили в 2022 году, а спустя почти год был завершен первый этап строительства — на новое место переехал контактный зоопарк.

Информационный обзор редакции.