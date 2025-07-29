Городские власти думают, как использовать пожарную каланчу 1833 года

Сейчас решается вопрос о том, как использовать старинную каланчу. Как сообщает издание «Коммерсант», на земельном участке рядом с каланчой может быть построена новая сцена для театра с привлечением частного инвестора. Но эту информацию не подтвердили ни в театре, ни в департаменте культуры.

Ранее мы рассказывали, что суд постановил, что МЧС обязано провести производственные работы, чтобы сохранить памятник градостроительства и архитектуры. Это нужно сделать в соответствии с проектной документацией (ее уже разрабатывали) и в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу.