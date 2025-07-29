За три года бездомных собак в городе стало меньше почти в три раза

Количество собачьих стай в городе тоже уменьшилось — с 55 (в них более 150 собак) до 19 (отмечено 50 особей). И это, по оценкам специалистов, снизило репродуктивный потенциал собак в городе.

Больше половины безнадзорных собак в Перми обитает на дворовых территориях, чуть меньше — на железных дорогах, теплотрассах, в гаражах, на пустырях и в складах. Самыми «заселенными» бездомными животными микрорайонам в Перми назвали Верхнюю Курью, Акулова, Висим и Гайву. Заметно снизилось количество собак в Новом Крыму, Закамске, Нижней Курье, Акулова, Гайве, Левшино, Вышке-2, Запруде, Городских Горках, Висиме, Владимирском, Центре, Данилихе, Железнодорожном, Крохалева, Балатово, Нагорном, Заостровке и на Липовой Горе.

В пресс-службе администрации рассказали, что бездомных собак в городе стало меньше благодаря отлову крупных стай, полному отказу муниципальных приютов от практики возвратов животных без владельцев на прежние места их обитания после отлова, введению более строгих правил выдачи животных, строительство двух новых современных муниципальных приютов.