К концу недели в Пермский край может прийти 30-градусная жара

В понедельник, 28 июля, в Пермском крае будет малооблачная погода с температурой воздуха +21…+26°С, в Перми до +24°С. Ночь на вторник и среду будет умеренно теплой: +11…+16°С. Во вторник, 29 июля, столбик термометра будет на отметке +22…+27°С, в Перми до +26°С.

Со среды увеличится облачность и вырастет вероятность дождей. Существенное количество осадков ожидается только на востоке края, в Перми небольшие дожди возможны вечером в среду и в течение суток в четверг. 30 июля и 31 июля на востоке Пермского края значительно похолодает: днем в среду можно ждать +15…+17°С, а в четверг не выше +17…+19°. На северо-западе столбик термометра будет на отметке +22…+25°С, а в Перми можно рассчитывать на +20…+22° днем в среду и четверг.

С пятницы, 1 августа, осадки должны прекратиться. Метеорологи рассказали, что предварительно осадков не ожидается до конца недели. На северо-западе края заметно потеплеет, в пятницу и в субботу возможно до +28…+30°С, на остальной территории днем +22…+27°С.