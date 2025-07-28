Мурал с Кудым-Ошем появился теперь и в Перми

Еще один мурал, посвященный герою коми-пермяцкого эпоса Кудым-Ошу, появился в Пермском крае. Огромного богатыря нарисовал художник Андрей Катаев в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ».
Мурал с Кудым-Ошем находится в Перми, на 16-этажном доме на улице Малкова, 30а. Легендарный герой — сын медведя и могучей колдуньи, чей образ передан в виде совы на ветвях. На граффити рядом с Кудым-Ошем стоит медведь, дарующий богатырю силу.
Первое граффити с Кудым-Ошем находится в Кудымкаре, его автор — известный стрит-артист Перми Александр Жунев. Он нарисовал коми-пермяцкого героя в 2011 году в рамках проекта «Пятиэтажка».
Информационный обзор редакции.
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