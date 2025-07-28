Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мурал с Кудым-Ошем появился теперь и в Перми

Еще один мурал, посвященный герою коми-пермяцкого эпоса Кудым-Ошу, появился в Пермском крае. Огромного богатыря нарисовал художник Андрей Катаев в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ».

Никита Ажеев
Никита Ажеев

Мурал с Кудым-Ошем находится в Перми, на 16-этажном доме на улице Малкова, 30а. Легендарный герой — сын медведя и могучей колдуньи, чей образ передан в виде совы на ветвях. На граффити рядом с Кудым-Ошем стоит медведь, дарующий богатырю силу.

Первое граффити с Кудым-Ошем находится в Кудымкаре, его автор — известный стрит-артист Перми Александр Жунев. Он нарисовал коми-пермяцкого героя в 2011 году в рамках проекта «Пятиэтажка».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: