Мурал с Кудым-Ошем появился теперь и в Перми

Мурал с Кудым-Ошем находится в Перми, на 16-этажном доме на улице Малкова, 30а. Легендарный герой — сын медведя и могучей колдуньи, чей образ передан в виде совы на ветвях. На граффити рядом с Кудым-Ошем стоит медведь, дарующий богатырю силу.

Первое граффити с Кудым-Ошем находится в Кудымкаре, его автор — известный стрит-артист Перми Александр Жунев. Он нарисовал коми-пермяцкого героя в 2011 году в рамках проекта «Пятиэтажка».

Информационный обзор редакции.