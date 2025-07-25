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На открытии нового зоопарка выступят артисты уличного и перфоманс театров

Открытие нового пермского зоопарка будет праздничным. Выступление артистов на торжественной церемонии обойдется бюджету в 1,5 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Судя по данным на сайте госзакупок, на открытии нового зоопарка на Нагорном будут выступать актеры уличного театра из Татарстана «Легкие крылья», а также театр перформанса и анимации «Ярко» из Екатеринбурга. Оба шоу обойдутся бюджету в 1,5 млн рублей: 627 тыс. рублей и 876 тыс. рублей соответственно. Еще 4,5 млн рублей планируется потратить на аудио- и световое сопровождение открытия нового зоопарка.

Старый зоопарк, который находился территории бывшего Архиерейского кладбища, уже закрыт. Последним днем его работы было 13 июля. Дату открытия нового зоопарка в микрорайоне Нагорный пока не сообщают, но обещают, что это случится летом 2025 года.

Информационный обзор редакции.

Места:
Пермский зоопарк

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