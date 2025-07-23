Впервые на улицах города установили кашпо с розами

Нетипичное для города мобильное озеленение можно встретить на улицах Сибирская и Пермская, а также в сквере им. Георгия Буркова и у Театра-Театра. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что используют розы сорта Тереза Багнет канадская парковая.

Мобильное озеленение появилось также на «гостевом маршруте». Он проходит от аэропорта по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, вокзалу Пермь II, по улице Петропавловская до Куйбышева. Размещено 86 кашпо с саженцами клена Гиннала, яблони ягодной, рябины обыкновенной.

Всего на улицах города установили более 800 кашпо с деревьями, кустарниками и цветами. Дополнительно в 2025 году собираются разместить еще 230 мобильных растений.