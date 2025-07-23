Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Впервые на улицах города установили кашпо с розами

На улицах Перми появились кашпо с розами. Их используют для мобильного озеленения города впервые. Уже установлено 55 кашпо с розами.

Сархан Алиев
Сархан Алиев

Нетипичное для города мобильное озеленение можно встретить на улицах Сибирская и Пермская, а также в сквере им. Георгия Буркова и у Театра-Театра. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что используют розы сорта Тереза Багнет канадская парковая.

Мобильное озеленение появилось также на «гостевом маршруте». Он проходит от аэропорта по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, вокзалу Пермь II, по улице Петропавловская до Куйбышева. Размещено 86 кашпо с саженцами клена Гиннала, яблони ягодной, рябины обыкновенной.

Всего на улицах города установили более 800 кашпо с деревьями, кустарниками и цветами. Дополнительно в 2025 году собираются разместить еще 230 мобильных растений.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: