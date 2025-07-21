Ночная температура воздуха побила рекорд 1949 года в Перми

По данным авторов проекта «Метеоролог и я», причиной рекордно холодной июльской ночи в Пермском крае стало влияние Скандинавского антициклона. Суточные рекорды для 19 июля были побиты на нескольких станциях: в Ныробе зафиксировали +1,1°С, в Березниках +4,6°С, в Губахе +2,9°С, в Чернушке +3,8°С.

В Перми в ночь на 19 июля температура воздуха опустилась до +4,3°С. Метеорологи отметили, что предыдущий рекорд был в 1949 году, тогда зафиксировали +4,5°С.

Информационный обзор редакции.