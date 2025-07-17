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В пермском зоопарке у семьи альпак появилась малышка

В семействе альпак из пермского зоопарка месяц назад родился детеныш, которого назвали Кляксой. Мама по кличке Персик не смогла принять малышку, поэтому сейчас о ней заботятся сотрудники учреждения.

Пермский зоопарк / Telegram

Зоологи находятся постоянно рядом с Кляксой: исследуют вместе с ней территорию, до утра забирают домой, а иногда и остаются ночевать на работе. 

«Выкармливание малышей — хлопотное дело, это и бессонные ночи, постоянные дежурства, кому-то постоянно нужно поддерживать теплой грелку, кого-то носить на руках, а кто-то уже с первых дней способен передвигаться самостоятельно», — делятся в учреждении.

В зоопарке говорят, что у сотрудников богатый опыт заботы о малышах. Они уже воспитывали лосят, тигрят, пуму, муфлона, капибар, тамаринов, зайчат, бельчат и даже мышат.

Кляксу постепенно вводили в семью. Однако ее так и не смогла принять родная мама. Зато к малышке прикипела другая взрослая альпака Мира, которой доводилось воспитывать чужого детеныша. 

Альпаки уже живут в новом зоопарке в микрорайоне Нагорный. 

Напомним, зоопарк 14 июля полностью прекратил свою работу в локации на Монастырской

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