Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В некоторых районах Прикамья в четверг может пройти гроза

Метеорологи прогнозируют, что сегодня в регионе местами может пройти гроза. В связи с чем в ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, как действовать, если вас застало в пути негативное погодное явление.

Unsplash

Представители ведомства отметили, что если вы попали в грозу на улице, то нужно найти укрытие, избегая при этом линий электропередач. Лучшим вариантом будет спрятаться в ближайшем здании, магазине или кафе. 

Нельзя выбирать в качестве укрытия автобусные остановки и иные конструкции из металла. 

Водителям стоит остановиться и подождать пока гроза закончится. При этом окна автомобиля должны быть закрыты. 

Согласно прогнозам синоптиков в целом эта неделя не сможет порадовать жителей региона хорошей погодой

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: