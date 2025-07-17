В некоторых районах Прикамья в четверг может пройти гроза

Метеорологи прогнозируют, что сегодня в регионе местами может пройти гроза. В связи с чем в ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, как действовать, если вас застало в пути негативное погодное явление.
Представители ведомства отметили, что если вы попали в грозу на улице, то нужно найти укрытие, избегая при этом линий электропередач. Лучшим вариантом будет спрятаться в ближайшем здании, магазине или кафе.
Нельзя выбирать в качестве укрытия автобусные остановки и иные конструкции из металла.
Водителям стоит остановиться и подождать пока гроза закончится. При этом окна автомобиля должны быть закрыты.
Согласно прогнозам синоптиков в целом эта неделя не сможет порадовать жителей региона хорошей погодой.
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