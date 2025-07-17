В некоторых районах Прикамья в четверг может пройти гроза

Представители ведомства отметили, что если вы попали в грозу на улице, то нужно найти укрытие, избегая при этом линий электропередач. Лучшим вариантом будет спрятаться в ближайшем здании, магазине или кафе.

Нельзя выбирать в качестве укрытия автобусные остановки и иные конструкции из металла.

Водителям стоит остановиться и подождать пока гроза закончится. При этом окна автомобиля должны быть закрыты.

Согласно прогнозам синоптиков в целом эта неделя не сможет порадовать жителей региона хорошей погодой.