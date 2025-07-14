За первое полугодие с фасадов пермских зданий и сооружений убрали более семи тысяч граффити

Известно, что больше всего граффити было выявлено в Свердловском районе – более двух тысяч. Из них устранены уже 1,5 тысячи нелегальных изображений.

Инспекторы за полгода составили более 450 административных протоколов. За нанесение незаконных граффити предусмотрена финансовая ответственность. Сумма штрафа для физических лиц составляет до пяти тысяч рублей, для должностных до 50 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.

Нанесение граффити возможно только в специально отведенных для этого местах и при наличии согласия собственника здания.

В 2024 году власти установили вознаграждение в 15 тысяч рублей за информацию о тех, кто наносит незаконные граффити. В полицию можно предоставить данные о личности вандалов или фото и видео-подтверждение нанесения рисунка на здание или сооружение.

Пермские власти уделяют особое внимание внешнему облику не только зданий, но и сооружений. Совсем скоро шумозащитный экран на Макаренко оформят в яркие цвета.