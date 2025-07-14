Предстоящая неделя в Пермском крае будет дождливой

Пермские синоптики рассказали, что на этой неделе в регионе будут господствовать дожди. Поискать в гардеробе теплые вещи жителям края придется во вторник и среду — тогда температура воздуха будет варьироваться от 13 до 18 градусов.
Небольшой дождь пройдет на некоторых территориях Прикамья в понедельник, среду, пятницу, а также в воскресенье.
Кратковременные дожди ожидаются в большинстве прикамских территорий во вторник, четверг и субботу.
В краевой столице дожди стоит ожидать во вторник и четверг.
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