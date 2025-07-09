В Прикамье объявили штормовое предупреждение

По сообщению пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, изменение погоды произойдет в ближайшие один-два часа. В регионе могут начаться ливень, крупный град и шквал, скорость которого будет достигать 20-25 м/с.

Непогода также ожидается и предстоящей ночью.

Мы недавно рассказывали о позитивном прогнозе пермских метеорологов. Несмотря на ливни, в край может прийти долгожданное тепло.