На смену дождям: в Пермский края придет антициклон и долгожданное тепло

В понедельник, 7 июля, облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах не исключена гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем столбики термометров покажут +16…+21°С.

Переменная облачность с небольшими дождями ожидается во вторник, 8 июля. Температура воздуха в ночные часы составит +9…+14°С, в дневные — поднимется до +20…+25°С.

В среду, 9 июля, ночью столбик термометра будет на отметке +11…+16°С, а днем воздух прогреется до +24…+29°С. Переменная облачность, на юге преимущественно без осадков. На севере региона пройдут умеренные дожди, местами возможны грозы и туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе шквалистое усиление до 18 м/с.

В четверг, 10 июля, характер погоды существенно не изменится. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°С, днем +24…+29°С.

Пятница, 11 июля, также обещает принести с собой кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +22…+27°С.