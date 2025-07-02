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Памятник, посвященный эвакуации детей из Ленинграда в годы войны, собрались установить на набережной

В Перми может появиться памятник, посвященный эвакуации детей из Ленинграда в Молотов. В совет по топонимике поступило предложение установить объект на набережной, в районе Речного вокзала.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Планируется, что на постаменте будет плита, стилизованная под силуэт речного колесного судна. На ее лицевой стороне разместят изображение судового гребного колеса, в котором намерены использовать оригинальное ограждение кожуха гребного колеса парохода «Вера Фигнер». Его части подняли со дня реки Сылва пару лет назад. Считается, что именно на нем эвакуировали ленинградцев в Молотовскую область. Там же разместят отрывок стихотворения поэта-фронтовика Николая Домовитова:

Нас, как детей, укачивала Кама.

И снились нам безоблачные сны:

То школьный двор, то ласковая мама,

Не тронутая снегом седины.

… Былое реже видится с годами.

Жизнь как река широкая, течет.

Плывет все дальше медленно по Каме

Мой госпитальный белый пароход.                                                                

На обратной стороне плиты предложили разместить саму схему эвакуации водным путем из Ленинграда в Молотовскую область. В качестве материала для постамента и плиты для памятника намерены сделать балтийский гранит и индийский красный гранит.

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