Памятник, посвященный эвакуации детей из Ленинграда в годы войны, собрались установить на набережной

В Перми может появиться памятник, посвященный эвакуации детей из Ленинграда в Молотов. В совет по топонимике поступило предложение установить объект на набережной, в районе Речного вокзала.
Планируется, что на постаменте будет плита, стилизованная под силуэт речного колесного судна. На ее лицевой стороне разместят изображение судового гребного колеса, в котором намерены использовать оригинальное ограждение кожуха гребного колеса парохода «Вера Фигнер». Его части подняли со дня реки Сылва пару лет назад. Считается, что именно на нем эвакуировали ленинградцев в Молотовскую область. Там же разместят отрывок стихотворения поэта-фронтовика Николая Домовитова:
Нас, как детей, укачивала Кама.
И снились нам безоблачные сны:
То школьный двор, то ласковая мама,
Не тронутая снегом седины.
… Былое реже видится с годами.
Жизнь как река широкая, течет.
Плывет все дальше медленно по Каме
Мой госпитальный белый пароход.
На обратной стороне плиты предложили разместить саму схему эвакуации водным путем из Ленинграда в Молотовскую область. В качестве материала для постамента и плиты для памятника намерены сделать балтийский гранит и индийский красный гранит.
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