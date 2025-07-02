У занесенных в Красную книгу японских журавлей из зоопарка родился птенец

Самец это или самка пока неизвестно. Когда птенцу исполнится полгода, его перо отправят на генетический анализ для определения пола. Зоологи называют журавленка Кайсе, что с японского означает «величественная победа».

«Малыш находится под маминым присмотром. Самка по кличке Ай старается быть хорошей матерью — опекает малыша, кормит, учит журавлиным повадкам. Показатели здоровья малыша соответствует его возрасту. Детеныши при рождении хорошо видят, довольно активны и уже на второй день совершают первые шаги, копируя поведение родителей, которые учат их ходить, летать, добывать пищу. Потомство у японских журавлей высиживают оба родителя по очереди в течение месяца. Цвет пера молодняка рыжий, лишь к двум годам жизни окрас становится идентичным взрослым журавлям», — рассказали в зоопарке о новом обитателе.

Информационный обзор редакции.