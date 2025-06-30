Первая неделя июля окажется холоднее нормы на два градуса

30 июня станет единственным днем без осадков на неделе. Днем на большей части Пермского края ожидается около +20˚С, слабые дожди возможны в отдельных районах. Ночь на вторник, 1 июля, будет теплой: на юге и в Перми +14…+16˚С, на севере и востоке +10…+12˚С. Днем теплее всего на севере и востоке (около +26˚С), в остальных территориях при прохождении холодного фронта ожидаются дожди, которые могут сопровождаться грозами, в отдельных районах сильные дожди. Температура воздуха будет на уровне +19…+23˚С, в Перми до +23˚С с максимумом в первой половине дня.

В ночь на среду, 2 июля, столбик термометра будет на отметке +11…+16˚С, на севере будет тепло и дождливо. В Перми и на юге региона ночью и в первой половине дня без осадков, температура воздуха на уровне +22˚С. Затем пройдет холодный фронт, который принесет дожди и грозы, в Перми их можно ждать вечером. Дневной максимум температуры в Перми около +22˚С.

В четверг, 3 июля, и в пятницу, 4 июля, погода станет безветренной, но высокая влажность принесет утренние туманы на большей части региона. Температура воздуха +10…+15˚С. Днем ожидаются ливни и грозы, столбик термометра на уровне +19…+24˚С. На северо-востоке в пятницу возможны сильные дожди.

В выходные дожди продолжатся и могут усилиться. Также возможно вторжение более холодной воздушной массы.