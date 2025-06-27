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Комплексный атлас города появился в Перми

Комплексный атлас города презентовали на днях в Перми. В него добавили более 60 планов и карт, в том числе исторических и фотографических. Большинство из них опубликовано впервые.

Виталий Кокшаров
Виталий Кокшаров

Пермское издание — первый классический комплексный атлас города, созданный в России за последние 20 лет. «Впервые учеными получена наиболее полная почвенная тематическая карта городской территории, согласована в едином масштабном ряду серия карт с гидрогеологической и геологической характеристикой города. Большой объем исторических карт и геоизображений позволили впервые создать карты пространственного освоения территории Перми за последние 300 лет», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Кроме карт, в атласе много инфографики, иллюстраций и текстовых описаний. Источниками информации послужили цифровые картографические основы, пространственные данные, космические снимки, общегеографические, исторические и тематические карты, в том числе электронные, а также полевые и статистические данные, литература, справочники и электронные издания.

Информационный обзор редакции.

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