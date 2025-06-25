Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Пермская галерея временно закрылась: к работе со зрителями обещают вернуться в новом здании

Пермская художественная галерея временно закрылась. Недавно завершился проект «От реставрации к интерпретации», который длился полгода в выставочном зале «Телты».

Пермская художественная галерея

К работе со зрителями галерея обещает вернуться уже в новом здании. Сейчас сотрудники занимаются проектированием новых экспозиций, а также готовят экспонаты к переезду. «Это большая работа, надо осмотреть, оценить и описать сохранность каждого экспоната, упаковать в соответствии с музейными нормами. Совмещать это с проектами для зрителей невозможно, — объяснили редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе галереи. — Даты переезда нам пока не определены».

Ранее мы рассказывали о том, что к зиме 2025 года планируют перевести в новое здание галереи более 59 тыс. музейных предметов и коллекций. Галерею собирались открыть в 2025 году. Здание построено на территории завода Шпагина. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем была в прошлой локации.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: