Пермская галерея временно закрылась: к работе со зрителями обещают вернуться в новом здании

К работе со зрителями галерея обещает вернуться уже в новом здании. Сейчас сотрудники занимаются проектированием новых экспозиций, а также готовят экспонаты к переезду. «Это большая работа, надо осмотреть, оценить и описать сохранность каждого экспоната, упаковать в соответствии с музейными нормами. Совмещать это с проектами для зрителей невозможно, — объяснили редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе галереи. — Даты переезда нам пока не определены».

Ранее мы рассказывали о том, что к зиме 2025 года планируют перевести в новое здание галереи более 59 тыс. музейных предметов и коллекций. Галерею собирались открыть в 2025 году. Здание построено на территории завода Шпагина. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем была в прошлой локации.

Информационный обзор редакции.