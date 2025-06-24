На десятиэтажке у католического храма начали рисовать огромный мурал

Началась работа над созданием первого мурала в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ». Он появится на одном из фасадов десятиэтажного дома на Николая Островского, 49.
Автор мурала — художник Андрей Дёмкин из Рязани. Он рисует в стиле сюрреализма, часто в его работах можно увидеть соединение реалистичных портретов людей с цифровыми эффектами. Художник планирует работать над муралом в течение 10 дней.
Темой муралов, которые нарисуют художники в городе, в этом году станут фольклор и традиции Перми. Всего в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» планируют нарисовать девять огромных граффити.
Недавно мы рассказывали о том, что фасады домов в центре города начали мыть от грязи и пыли.
Информационный обзор редакции.
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