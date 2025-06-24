На десятиэтажке у католического храма начали рисовать огромный мурал

Автор мурала — художник Андрей Дёмкин из Рязани. Он рисует в стиле сюрреализма, часто в его работах можно увидеть соединение реалистичных портретов людей с цифровыми эффектами. Художник планирует работать над муралом в течение 10 дней.

Темой муралов, которые нарисуют художники в городе, в этом году станут фольклор и традиции Перми. Всего в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» планируют нарисовать девять огромных граффити.

Недавно мы рассказывали о том, что фасады домов в центре города начали мыть от грязи и пыли.

Информационный обзор редакции.