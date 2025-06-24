Прокуратура добивается возврата тропы Кунгурской ледяной пещеры в государственную собственность

Прокуратура Кунгура подала иск к оператору достопримечательности ООО «Сталагмит-Экскурс» о лишении права собственности на экскурсионную тропу, на телефонные и электрические сети. Представители надзорного органа считают, что при приватизации были допущены нарушения.

В середине мая Российское агентство по недропользованию отозвало лицензию у ООО «Сталагмит-Экскурс». Пещеру закрыли для экскурсий. Ранее мы рассказывали о том, что в министерстве природных ресурсов Пермского края были обеспокоены состоянием Кунгурской ледяной пещеры. По словам главы ведомства, владелец без технической документации вносит в пещеру конструктивные изменения, пробивает тоннели и строит стены и колонны.