Температура воздуха на неделе будет холоднее нормы на 2-3 градуса

Ночь на понедельник, 23 июня, оказалась аномально холодной. Днем при переменной облачности можно ждать +12…+17˚С по краю и до +16˚ в Перми. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 7˚С. Ночь на вторник, 24 июня, будет особенно холодной на востоке: +2…+5˚С, на остальной территории +5…+9˚С, в Перми около +7˚С. Днем облачно с прояснениями, на севере со слабыми дождями и +14…+19˚С, в Перми до +17˚С.

В среду, 25 июня, будет поступать более теплая воздушная масса, которая принесет более продолжительные прояснения днем. Ночью столбик термометра будет на уровне +6…+11˚С, а днем поднимется до +19…+24˚С, в Перми до +22˚С.

На погоду в четверг, 26 июня, будет влиять циклон, который смещается с Балтики на Архангельскую область. Холодный фронт с дождями и грозами днем доберется до центральных и западных районов Пермского края. Ночью температура воздуха будет +9...+14˚С и около +10˚ в Перми. Днем потеплеет до +19…+24˚С в районах, а в Перми до +23˚С.

В пятницу, 27 июня, будут складываться условия для сильных дождей на юге Пермского края. Ночью столбик термометра будет на отметке +10…+15˚С. Днем ожидается +18..+23˚С, а в Перми может быть чуть выше +20˚С. Предварительно в выходные ожидаются сильные дожди, хотя сильного похолодания не предвидится.