На погоду в ближайшие дни будет влиять многоцентровая барическая депрессия

В субботу, 21 июня, ночью местами в южных и западных районах выпадет небольшой и умеренный дождь. В Перми существенных осадках не ожидается, в низинах сформируется туман. Температура воздуха ночью окажется на уровне +10…+15°С, в Перми около +12°С, в горах +7…+9°С. Днем кратковременные дожди пройдут повсеместно, ливни будут носить локальный характер. Установится ветер 6-11 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне +17…22°С, в Перми до +19°С.

В воскресенье, 22 июня, характер погоды существенно не изменится. Но ветер изменит направление на северное. Температура воздуха понизится: ночью ожидается +8…+13°С в крае и около +11°С в Перми. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19°С по краю, в Перми ожидается +15…+17°С.

По предварительным данным, в ближайшие дни еще будет прохладно. 23-24 июня температура воздуха будет на 2-4°С ниже климатической нормы, осадков не ожидается.