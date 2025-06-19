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В Перми все-таки появится площадь Трудовой доблести

Площадь Карла Маркса в Перми все-таки переименуют. Такое решение на днях было принято на днях на заседании совета по топонимике. Теперь это будет площадь Трудовой доблести.

Эдуард Соснин/Telegram

Новое название завершает формирование городского пространства: в 2023 там появилась стела из стекла и мозаики, которая рассказывает о вкладе Перми в Великую победу. Само звание «Город трудовой доблести» город получил в 2020 году. В апреле 2025 года на доме напротив стелы появилась соответствующая надпись.

В ближайшее время остановки общественного транспорта также переименуют в соответствии с новым названием. Планируется, что на площади Трудовой доблести будут проводить мероприятия, направленных на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, а также формирование у молодежи уважения к труду как базовой ценности в жизни.

По словам главы города Эдуарда Соснина, решение о переименовании площади — дань уважения тем, кто «ковал Победу в тылу и делал своим трудом Пермь сильнее».

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