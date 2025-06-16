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Фасады домов в центре города начали мыть от грязи и пыли

В центре Перми начали мыть фасады административных зданий от грязи и пыли. Теперь это новые требования в Правилах благоустройства города.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации города рассказали, что уже помыты фасады зданий на улицах Ленина, 23, 25, 27, 36; Мира, 15; Максима Горького, 18; Пермская, 82; ул. Сибирская, 15 и 27. До конца июня от пыли и грязи должны очистить остальные административные здания. «С граффити на фасадах мы боремся всегда. Независимо от времени года. А сейчас моем фасады от пыли и грязи. Такое мы никогда в городе системно не делали. Здесь нужен особый подход. Нужно бережно относиться к уборке, чтобы не повредить штукатурный слой фасадов», – отметил ранее глава Перми Эдуард Соснин.

По новым требованиям в Правилах благоустройства, владельцам зданий нужно также мыть витрины, оконные и дверные блоки, информационные и рекламные вывески. 

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