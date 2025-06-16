На погоду будет влиять циклоническая активность: она принесет много дождей

Днем в понедельник, 16 июня, продолжатся кратковременные ливни, локально с грозами. Воздух прогреется до +17…+21˚С по краю и +18…+20˚С в Перми. Во вторник циклон уйдет на север и там углубится — из-за этого кратковременно, но ощутимо похолодает. Температура воздуха в ночь на 17 июня будет на уровне +11…+14˚С. Днем на севере около +15…+17˚С, в центральных и южных районах в районе +19…+22˚С. Кратковременные ливни и грозы можно ждать при прохождении холодного фронта.

Ночь на среду, 18 июня, будет холодной: на севере +5…+7˚С, на юге +10…+12˚С, в Перми около +10˚С. Днем в южной части региона пройдут ливневые дожди с грозами, на остальной территории без осадков, воздух прогреется максимум до +17…+20˚С.

19 июня зона дождей и гроз распространится на центральные районы, без дождей останется только север. Ночью столбик термометра на уровне +10…+13˚С, днем около +20˚С. Пятница, 20 июня, не сулит кардинального изменения погоды. Зона осадков доберется до Пермского края. Все территория региона будет в умеренно теплой и очень влажной воздушной массе: дожди будут интенсивными как днем, так и ночью. Температура воздуха ночью +10…+15˚С, днем +16…+21˚С. По прогнозам, в выходные ожидается мощное арктическое вторжение на Европейскую территорию России.