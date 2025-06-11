12 температурных рекордов зафиксировали метеорологи за день в Пермском крае

Самая высокая температура воздуха 10 июня достигла +32.3°С. Она была зафиксирована в городе Чайковский, этот показатель перекрыл рекорд 1998 года на 1,9 градуса.

Рекорды 2020 года были перекрыты в Чердыни (+30.8°С), Гайнах (+31.3°С), в Косе (30.9°С), Кочево (+31.9°С), Березниках (+31.4°С), Кудымкаре (+31.7°С), Верещагино (31.5°С), Оханске (+31.4°С), Осе (+32.1°С). Рекорды суточной температуры от 1989 года были побиты в Ножовке (+31.4°С) и в Чернушке (+30.9°С).

Как отметили метеорологи, предполагаемый рекорд 1920 года с температурой в +32.1°С в Перми остался. 10 июня максимум был зафиксирован на отметке +31.9°С.