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В выходные вернется теплая погода

В ближайшие дни в Пермский край будет возвращаться теплая погода. О прогнозе на 6-8 июня рассказали в Пермском ЦГМС.

Сергей Уфимцев

В пятницу, 6 июня, на погоду будет влиять антициклон. Будет малооблачно и без осадков, но с умеренным северо-западным ветром. Воздух днем в Перми прогреется до +21...+23°С, в крае — до +19…+24°С.

Влияние антициклона сохранится и в субботу, 7 июня. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым и умеренным. Столбик термометра в этот день в крае достигнет +22...+27°С, в Перми около +25°С.  В воскресенье, 8 июня, кратковременные доджи, местами с грозами, принесет фронтальный раздел, который пройдет через Пермский край. Ветер усилится, при грозах он будет достигать 17 м/с. Днем температура воздуха окажется на отметке +24...2+9°С по краю, в Перми около +27°С.

Как рассказали авторы проекта «Метеоролог и я», уже с понедельника в Пермский край вернется и жаркая погода. Но ненадолго — по предварительным данным на пять дней.

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