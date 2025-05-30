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Пик жары в Пермском крае придется на выходные

Пик аномальной жаркой погоды в Пермском крае придется на выходные. Отклонение от климатической нормы составит 7°С и больше.

Пресс-служба администрации Перми

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в выходные дневной прогрев воздуха будет достигать +30...+32°С на значительной части территории Пермского края, включая Пермь. В ближайшие два дня возможны грозы на северо-западе региона.

Аномально жаркая погода установилась в регионе до 2 июня. Уже на следующей неделе метеорологи прогнозируют много дождей и умеренно прохладную погоду.

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