Показываем, как Пермь украшают к празднованию Дня города

В Свердловском районе ко Дню города флаговые конструкции разместят у мемориала Добровольческому танковому корпусу, на площади у ДК им Солдатова и на бульварной части Комсомольского проспекта, в Дзержинском районе — у Дома молодежи рядом с памятником рабочим и служащим завода им. Дзержинского, погибшим в годы ВОВ, в Кировском районе — внутри кольца Калинина-Светлогорская и в сквере у ДК им. Кирова.

Триколор появится у ДК им. Чехова и у ДК «Искра», а также в районе эспланады, у Театра-Театра, на Соборной и Колхозной площадях, у Большого амфитеатра набережной.