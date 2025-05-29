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Показываем, как Пермь украшают к празднованию Дня города

Городское пространство Перми начали украшать ко Дню города и Дню России. Почти на 40 конструкциях появятся флаги в цветах флага Российской Федерации.

Пермская дирекция/ВКонтакте
Пермская дирекция/ВКонтакте
Пермская дирекция/ВКонтакте

До конца мая на двух развязках — на шоссе Космонавтов с улицей Подлесная и внутри кольца на Оверятской — появятся конструкции в цветах российского триколора. Подобные установят у монумента «Скорбящая», у цирка, внутри кольца Тургенева-Уинская, у памятника воину-освободителю в Рабочем поселке, а также внутри кольца Калинина-Светлогорская и в сквере у дворца культуры имени Кирова.

Пермская дирекция/ВКонтакте
Пермская дирекция/ВКонтакте
Пермская дирекция/ВКонтакте

В Свердловском районе ко Дню города флаговые конструкции разместят у мемориала Добровольческому танковому корпусу, на площади у ДК им Солдатова и на бульварной части Комсомольского проспекта, в Дзержинском районе — у Дома молодежи рядом с памятником рабочим и служащим завода им. Дзержинского, погибшим в годы ВОВ, в Кировском районе — внутри кольца Калинина-Светлогорская и в сквере у ДК им. Кирова.

Триколор появится у ДК им. Чехова и у ДК «Искра», а также в районе эспланады, у Театра-Театра, на Соборной и Колхозной площадях, у Большого амфитеатра набережной.

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