Киоски в Перми запретили ставить в пяти метрах от пешеходных переходов

Торговые объекты теперь нельзя ставить на расстоянии ближе 5 м от входов и выходов надземных и подземных пешеходных переходов. По данным «Коммерсанта», под эти требования попадают несколько киосков, которые находятся возле пешеходного подземного перехода в районе Центрального рынка.

Ларьки и киоски запрещено ставить на парковках, в местах накопления отходов, а также на площадках для отдыха на придомовых территориях. В списке запрещенных мест для размещения

НТО в Перми также — территории, используемые для проходов (проездов) и арки капитальных объектов.