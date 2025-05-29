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Киоски в Перми запретили ставить в пяти метрах от пешеходных переходов

Теперь мест в Перми, где запрещено ставить торговые киоски и ларьки станет больше. К установке нестационарных торговых объектов (НТО) предъявили новые требования — поправки в правила благоустройства приняли депутаты городской думы.

Пресс-служба администрации Перми

Торговые объекты теперь нельзя ставить на расстоянии ближе 5 м от входов и выходов надземных и подземных пешеходных переходов. По данным «Коммерсанта», под эти требования попадают несколько киосков, которые находятся возле пешеходного подземного перехода в районе Центрального рынка.

Ларьки и киоски запрещено ставить на парковках, в местах накопления отходов, а также на площадках для отдыха на придомовых территориях. В списке запрещенных мест для размещения
НТО в Перми также — территории, используемые для проходов (проездов) и арки капитальных объектов.

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