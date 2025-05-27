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В небе над Пермью запустят беспилотник: без паники, его полет согласован

27 мая в небе над центральной частью города будет летать квадрокоптер. Пермяков попросили не волноваться — он не опасен, полет согласован с соответствующими органами.

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что беспилотник будет летать для видеосъемки городских объектов. Это будут несколько локаций в разных районах города.

Снимать собираются эспланаду (улица Ленина от Крисанова до Куйбышева), Слудскую горку (улица Петропавловская), улицу Ленина (в Дзержинском и Ленинском районах), Комсомольский проспект и улицу Сибирскую (в Ленинском и Свердловском районах), набережные реки Кама (центральную и закамскую). В зону полета квадрокоптера войдут также территории «Зеленого кольца»: долины рек Егошиха и Данилиха, Черняевский лес («Золотые пески»).

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