В небе над Пермью запустят беспилотник: без паники, его полет согласован

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что беспилотник будет летать для видеосъемки городских объектов. Это будут несколько локаций в разных районах города.

Снимать собираются эспланаду (улица Ленина от Крисанова до Куйбышева), Слудскую горку (улица Петропавловская), улицу Ленина (в Дзержинском и Ленинском районах), Комсомольский проспект и улицу Сибирскую (в Ленинском и Свердловском районах), набережные реки Кама (центральную и закамскую). В зону полета квадрокоптера войдут также территории «Зеленого кольца»: долины рек Егошиха и Данилиха, Черняевский лес («Золотые пески»).