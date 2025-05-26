В этом году в торговых центрах появятся постаматы для выдачи готовых документов

Недавно постамат установили в ТЦ «Гипервиват». До конца года в МФЦ планируют закупить еще шесть постаматов. Их собираются установят в крупных торговых центрах и филиалах МФЦ Перми.

В пресс-службе МФЦ рассказали, что первый постамат для получения документов в Перми появился в 2023 году в офисе «Центральный-2» на ул. Куйбышева. Затем такой же установили в ТРЦ «Планета».

Информационный обзор редакции.