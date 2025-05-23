В ближайшие дни в Пермском крае будет прохладно, но сухо

Днем в пятницу, 23 мая, столбик термометра окажется на отметке от +10˚С на востоке до +16˚С на юго-западе. В Перми можно ждать +13…+15˚С.

С субботы начнется вторжение дополнительной порции арктического воздуха, который принесет снег и похолодание до +1˚С в Свердловской области. В Пермском крае намного теплее 24 мая: на юго-западе до +16˚С, в Перми +12…+14˚С, холоднее всего на востоке +6…+8˚С. Будет облачно.

Заток холодного воздуха в воскресенье, 25 мая, будет ослабевать, а воздух начнет сильнее прогреваться. Ожидается, что погода будет практически безветренной и солнечной: +16…+21˚С по краю, до +18˚ в Перми.