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В СК им. Сухарева началась еще одна реконструкция: показываем, что там происходит

В пермском СК им. Сухарева началась масштабная реконструкция. Она коснется футбольного поля, а также самого ледового дворца. Работы разделят на два этапа.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края
Пресс-служба министерства спорта Пермского края
Пресс-служба министерства спорта Пермского края

Сначала заменят футбольное поле — это произойдет впервые с момента строительства СК им. Сухарева, который был открыт в 2005 году. В пресс-службе министерства физической культуры и спорта рассказали, что подрядчик уже демонтировал старое покрытие. Сейчас он выравнивает и уплотняет основание. Затем на поле будут укладывать новое покрытие с искусственной травой. Эти работы собираются закончить к 20 июня.

Второй этап реконструкции коснется ледовой арены: планируют заменить систему охлаждения и отремонтировать раздевалки. «Думаю, что к новому хоккейному сезону объект будет более комфортным», — отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Напомним, в 2024 году прошел ремонт легкоатлетического манежа СК им. Сухарева: там обновили покрытие и входную группу. 

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