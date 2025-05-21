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Пермяки стали чаще пользоваться проездными в общественном транспорте

Пермяки стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте. По данным пресс-службы городской администрации, за год общее количество зарегистрированных пассажирами поездок выросло с 43,9 до 45 млн.

Пресс-служба администрации Перми

По сравнению с 2024 годом пермяки стали чаще пользоваться городскими проездными: их доля выросла до 36%, а число разовых поездок, наоборот, сократилось. 

Общий пассажиропоток за первый квартал 2025 года составил 57 млн пассажиров, чуть больше 50 млн человек предпочитают автобусы. Но за год пассажиропоток снизился более, чем на 1 млн человек.

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